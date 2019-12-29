شهد العام 2019 موجة كبيرة من الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في دول المنطقة، التي تطالب بالتغيير، بداية من السودان، إلى الجزائر وصولا إلى لبنان والعراق.

وخلال السطور التالية ترصد "الشروق"، محطات قطار الحراك العربي المطالب بالتغيير خلال عام 2019..

* السودان.. ثورة تنهي حقبة البشير

بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات العامة اندلعت 13 ديسمبر 2018، ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي امتد لثلاثين عامًا، قام الجيش السوداني بعزل البشير، واعتقاله وتشكيل مجلس انتقالي عسكري ثم مجلس السيادة.

وفي 11 أبريل الماضي، اعتقل البشير ووجهت النيابة العامة في السودان اتهامات للرئيس السوداني المخلوع بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وكان فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقدي بثلاث عملات في منزل البشير، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

ويشمل المبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وبعد تواصل المظاهرات توصل ائتلاف المعارضة (الحرية والتغيير) مع المجلس العسكري السوداني إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة أحمد عوض بن عوف لقيادة البلاد لمدة عامين، والذي نصبه البشير في فبراير الماضي نائباً له، كما أعلنت فرضَ حالة الطوارئ 3 شهور في البلاد، وَعلّقت العملَ بالدستور إلى جانبِ حلّ كل من مجلس الوزراء، حكومات الولايات، المجالس التشريعية.

ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات بمطالبة المتظاهرين، بتنحية المجلس العسكري الانتقالي وسطَ إصرارهِم على تشكيل حكومة انتقاليّة مدنية.

فيما أعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس الانتقالي في 14 أبريل الماضي، وعيّنَ المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان خلفًا له.

ومع استمرار الاحتجاجات وبعد أشهر من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي المعارضة، وقع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وممثل تحالف قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع على وثيقة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان والذي من شأنه أن يضمن الانتقال إلى حكم مدني في البلاد. وتضمنت تشكيل مجلس السيادة و حكومة انتقالية.

وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير في اتهامات الثراء غير المشروع.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، حكما بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله، لتجاوز عمر السبعين عاماً ولا يمكن إيداعه السجن، بحسب القانون السوداني.

* الحراك الجزائري يحرم بوتفليقة من ولاية رئاسية خامسة

يبدو أن عدوى الرغبة في التغيير والانتفاضة على النظام قد انتقلت إلى الجزائر، ففي فبراير الماضي، اندلعت الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، بعد نحو عشرون عاماً في الحكم في ظل تدهور حالته الصحية منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013، وهيمنة مقربين منه على السلطة، فيما تواصلت معاناة الجزائريين من تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن الجيش الجزائري تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، ما دفع بوتفليقة لتقديم استقالته، واعتزاله الحياة السياسية. وتم تعيين رئيس مجلس الأمة الجزائرية (البرلمان) عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا.

ورغم ذلك لم يهدأ الشارع الجزائري، الذي طالب باسقاط ما أسماه بالباءات الأربع، وهم؛ رئيس الوزراء الجزائري السابق نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، رئيس المجلس الشعبي معاذ بوشارب، رئيس مجلس الأمة، الرئيس الانتقالي للجزائر عبد القادر بن صالح.

كما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم، خلال أيام الجمعة، للإعراب عن رفضهم لبقايا النظام الجزائري السابق.

وبموازاة ذلك، بدأت محاكمات رموز النظام الجزائري السابق في سبتمبر الماضي، والتي وصفتها وسائل الإعلام الجزائرية، بالمحاكمة الأهم في تاريخ البلاد، في اتهامات " التآمر على سلطة الجيش" و"التآمر على سلطة الدولة".

وشملت المحاكمة، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره، ومدير المخابرات الأسبق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق. كمل شملت أيضاً اللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية بالرئاسة الجزائرية، وأيضاً وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي. بجانب محاكمة أخرى استهدفت رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي، في اتهامات فساد.

ولعب رئيس الأركان الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام الجزائرية "الرجل القوي في الجزائر" خلال تلك المرحلة، والذي وافته المنية بعد نحو 10 أيام من الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أجريت 12 ديسمبر الجاري، وتولى قيادة البلاد عبد المجيد تبون، الذي حصل على 58.1% من الأصوات من بين خمسة مرشحين آخرين.

* لبنان.. احتجاجات واسعة تسقط الحكومة

لم تسلم بلاد الأرز من موجة الانتفاضة العربية ضد الفساد، فقد شهدت لبنان سلسلة من الاحتجاجات اللبنانية، بدأت في 17 أكتوبر الماضي، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك بعد الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت لموقع التراسل الفوري "واتساب"، ورغم تراجع الحكومة عن القرار إلا أن موجة الاحتجاجات توسعات بمطالبة المحتجين بإسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في خطاب مُتلفز، وهو ما قابله المحتجون بالترحيب.

ورغم الاستقالة واصل اللبنانيون احتجاجاتهم مطالبين بحكومة "تكنوقراط" متخصصة وفقاً للكفاءات وليست وفقاً للانتماءات السياسية والطائفية.

وبعد ترشيح عدة أسماء، بينها رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، والذي لاقى احتجاجاً واسعاً من المتظاهرين.

وفي 20 ديسمبر الجاري، كلف الرئيس عون في الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الحكومة اللبنانية ، ورغم ذلك احتج اللبنانيون الذي اعتبروه مرشح حزب الله.

ولاتزال ولادة حكومة لبنانية ترضي المحتجين متعسرة.

* احتجاجات العراق تحرق النفوذ الإيراني

ووصل قطار الغضب العربي، حتى العراق، إذ اندلعت الاحتجاجات العراقية، مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وتصاعدت مطالب المتظاهرين إلى حد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة. وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني وقنصلية طهران.

وفي مواجهة ذلك، واجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 485 شخصا منذ بدء المظاهرات، وأصيب أكثر من 17 ألف بجروح خلال المظاهرات.

ورغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في 30 نوفمبر الماضي، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد، إلا أن المحتجين واصلوا احتجاجاتهم.

وتداولت عدة أسماء للترشيح لمنصب رئيس الوزراء ، حيث تسلم الرئيس العراقي برهم صالح طلبات من 48 مرشـحاً للمنصب، ورغم ذلك ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات، ومن أبرز الأسماء التي اعتذرت بعد الرفض الشعبي لهم، قصي السهيل، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

في المقابل، وضع الرئيس العراقي برهم صالح، استقالته، تحت تصرف البرلمان بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل مطالبة الشارع باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج لكي يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.