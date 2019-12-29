تعرف على أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة في العالم

يصنف مشروب القهوة على أنه أحد أكثر أنواع المشروبات انتشارا في العالم، بالإضافة لاستهلاكه بشكل متفاوت بين الدول، في الوقت الذي تعتبر فيه اليمن مهد هذا المشروب.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، انطلقت فكرة مشروب القهوة في اليمن في القرن الـ15، لينتقل بعدها إلى جميع أنحاء العالم.

نشر موقع "Worldatlas" الكندي، قائمة بأكثر 10 دولا استهلاكا للقهوة في العالم، في الوقت الذي لم تشهد فيه القائمة تواجد اليمن.

10- كندا: 6.5 كيلوجرام للشخص الواحد

يعتبر مشروب القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 33 مليون نسمة، وبحسب "جمعية القهوة" فإنه المشروب الأكثر استهلاكا في البلاد.

وتنتشر المقاهي بطول البلاد وعرضها، ويوجد في كل منطقة متاجرها الخاصة التي تحضر القهوة بشكل مختلف عن غيرها، إلا أن الكثيرين يفضلون تحضيره في المنزل.

ويعود السبب الرئيسي لاستهلاك القهوة لبرودة الطقس والشتاء الطويل.

9- لوكسمبورج: 6.5 كيلوجرام للشخص الواحد

يستهلك سكان هذه الدولة الصغيرة كميات كبيرة من القهوة، وتنفرد لوكسمبورج بتحضير بعض أنواع الإسبريسو الخاصة مثل "الحليب الروسي" وهو مشروب لاتيه في الأساس، بالإضافة لمشروب "جورماند".

8- بلجيكا: 6.8 كيلوجرام للشخص الواحد

حيث يتسهلك مواطنوا هذه الدولة الأوروبية 1.35 كوب من القهوة يوميا، وتقوم بتوفير احتياجاتها من القهوة بشكل عام من مستعمراتها السابقة كالكونغو ورواندا.

7- سويسرا: 7.9 كيلوجرام للشخص الواحد

حيث تحظى المشروبات المشتقة من الإسبريسو بشعبية كبيرة، وأهمها مشروب "القهوة بالكريمة" القريب من القهوة الأمريكية.

في الوقت الذي لا يفضل به السويسريون القهوة المصفاة، ويصل معدل استهلاك الشخص الواحد لـ5 أكواب يوميا، كما وقد يصل سعر الكوب الواحد إلى 3.5 دولار.

6- السويد: 8.2 كيلوجرام للشخص الواحد

حيث تعتبر القهوة في هذا البلاد بأنها طريقة للحياة وليست مجرد مشروب، حيث يتنشر مايعرف بمصطلح "فيكا" أي تناول القهوة مع الكعك أو المعجنات.

5- هولندا: 8.4 كيلوجرام للشخص الواحد

يعتبر الهولنديون أول الشعوب الأوروبية التي حصلت على أشجار القهوة من اليمن، عن طريق تاجر الأقمشة بيتر فان دن بروك.

لتستخدم حبوب هذه الأجشار في زراعة القهوة الهولندية، لتصبح مستعمرات جاوا وسورينام أكبر مورد للقهوة للقارة الاوروبية.

4- الدنمارك: 8.7 كيلوجرام للشخص الواحد

يستهلك المواطن الدنماركي 1.46 كوب من القهوة يوميا، وكغيرها من الدول الإسكندنافية أصبحت القهوة عادة مع كل وجبة.

ورغم احتلال الدنمارك للمركز السادس في قائمة أغلى أسعار للقهوة في العالم، إلا أن الدنماركيون يستهلكون هذا المشروب بكميات كبيرة.

3- آيسلندا: 9 كيلوجرامات للشخص الواحد

يستهلك المواطن الآيسلندي حوالي 5 أكواب من القهوة يوميا، في الوقت الذي تنتشر الكثير من المقاهي الخاصة بتحضير أنواع مختلفة من القهوة.

2- النرويج: 9.9 كيلوجرام للشخص الواحد

انتشرت القهوة في أوائل القرن الثامن عشر بين الأغنياء لتصبح لاحقا مشروبا شعبيا.

1- فنلندا: 12 كيلوجراما للشخص الواحد

تعتبر القهوة خفيفة التحميص جدا، وهي أخف كثيرا من أي مكان آخر في العالم، الأكثر انتشارا في البلاد.

وغالبا يتناول الفنلنديون القهوة طوال اليوم، وكل يوم، وتطالب معظم النقابات العمالية براحات لتناول القهوة.