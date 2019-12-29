العثور على عدة جثث على متن قارب صيد في جزيرة يابانية

عُثر على العديد من الجثث والأشلاء البشرية على متن قارب صيد خشبي، ربما يكون كوري شمالي، جرفته أمواج البحر في جزيرة بمقاطعة نيجاتا.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، عن مسؤولي خفر السواحل اليابانيين قولهم إنه يبدو أن الأشلاء البشرية لـ5 أشخاص، من بينهم 3 رجال، لم تُعرف أعمارهم.

وعثر رجل شرطة يقوم بدورية في جزيرة "سادو آيلاند" على القارب أمس الأول الجمعة على الشاطئ. وتم العثور على حروف أبجدية كورية في مقدمة القارب.

وبسبب الرياح الموسمية الشمالية الغربية، تنجرف عشرات القوارب الخشبية،التي يعتقد أنها من كوريا الشمالية في فصل الشتاء، عبر بحر اليابان، إلى الشواطئ اليابانية.

وفي الكثير من الحالات، يتم العثور على هياكل بشرية على متن القوارب.