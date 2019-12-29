 العثور على عدة جثث على متن قارب صيد في جزيرة يابانية - بوابة الشروق
الأحد 29 ديسمبر 2019 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

العثور على عدة جثث على متن قارب صيد في جزيرة يابانية

سادو آيلاند/نيجاتا (اليابان) - د ب أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:56 ص | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:56 ص

عُثر على العديد من الجثث والأشلاء البشرية على متن قارب صيد خشبي، ربما يكون كوري شمالي، جرفته أمواج البحر في جزيرة بمقاطعة نيجاتا.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، عن مسؤولي خفر السواحل اليابانيين قولهم إنه يبدو أن الأشلاء البشرية لـ5 أشخاص، من بينهم 3 رجال، لم تُعرف أعمارهم.

وعثر رجل شرطة يقوم بدورية في جزيرة "سادو آيلاند" على القارب أمس الأول الجمعة على الشاطئ. وتم العثور على حروف أبجدية كورية في مقدمة القارب.

وبسبب الرياح الموسمية الشمالية الغربية، تنجرف عشرات القوارب الخشبية،التي يعتقد أنها من كوريا الشمالية في فصل الشتاء، عبر بحر اليابان، إلى الشواطئ اليابانية.

وفي الكثير من الحالات، يتم العثور على هياكل بشرية على متن القوارب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك