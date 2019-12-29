توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

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وقعت جامعة قناة السويس وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأحد، اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة قناة السويس الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور يحيى عبد العظيم المشد وذلك لتوقيع الاتفاقية، بمقر الجامعة الرئيسي بمدينة الإسماعيلية، بحضور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أسامة عنتر، ومدير عام المستشفيات الجامعية الدكتور عادل حسن.

وأكدت هجرس أن تلك الاتفاقية تعد أساساً للتعاون بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وتدريب طلاب جامعة الدلتا بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وأكد المشد أن جامعة قناة السويس إحدى الجامعات المتميزة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، ولذلك جاءت رغبة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة قناة السويس للمساهمة في إعداد خريج لجامعة الدلتا يتمتع بالأسلوب العلمي والتقني المتميز، ودعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي.

وقامت هجرس ورئيس جامعة الدلتا والوفد المرافق له -عقب توقيع الاتفاقية- بزيارة لكلية الطب بجامعة قناة السويس لتفقد الكلية والمستشفى الجامعي للتعرف على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة به.