 مسؤول إيراني: نتفاوض مع السعودية لاستئناف العمرة وزيادة حصتنا في الحج - بوابة الشروق
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مسؤول إيراني: نتفاوض مع السعودية لاستئناف العمرة وزيادة حصتنا في الحج

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:00 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:00 م

أكد مسؤول إيراني أن مفاوضات تجري بين الجمهورية الإسلامية والسعودية لاستئناف العمرة وزيادة حصة إيران في الحج.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، عن ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج، سيد عبد الفتاح نواب، تأكيده على ضرورة "قبول السعودية للشروط الإيرانية كي يتم استئناف إيفاد المواطنين لأداء العمرة المفردة".

وأوضح أنه "بعد المفاوضات مع مسؤولي الحج في السعودية تقرر إيفاد مئة ألف شخص من إيران لأداء فريضة الحج للعام القادم" .

ووقعت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج المقبل، والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران، وذلك رغم استمرار توتر العلاقات بين الرياض وطهران.

وشهد حج العام الماضي وصول أكثر من 60 ألف حاج إيراني.


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