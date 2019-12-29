محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الكوبري البديل لـ«أشتوم الجميل»

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء الكوبري البديل لكوبري أشتوم الجميل غرب بورسعيد ، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء حيي الزهور وغرب، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الكهرباء.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، أعمال تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة، وأهم المعوقات التي ظهرت خلال استكمال مشروع الكوبري البديل، ووجه بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الإسكان ومديرية الطرق والكباري والكهرباء والشركة القابضة، للانتقال لمعاينة العمل على الطبيعة فور انتهاء الاجتماع، وذلك للعمل على إنهاء كافة المعوقات وتنفيذ الكوبري على أعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الغضبان على سرعة إنجاز الأعمال والوقوف على آخر تطورات عملية تنفيذ كوبري الجميل البديل، وكذلك تنفيذ الكوبري بمقاييس دقيقة على أعلى مستوى وتوفير كافة الخامات والدعم للانتهاء من الأعمال، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالإضاءة الكافية في المكان وتلافي كافة الملاحظات، حيث يعتبر الكوبري من أهم الطرق.