زعيم اليمين المتطرف في هولندا يعود لإثارة الجدل: تنظيم مسابقة جديدة لرسم النبي محمد





أعلن النائب الهولندي خيرت فيلدرز مساء أمس السبت أنه يعتزم تنظيم مسابقة رسوم تصور النبي محمد، وهو مشروع اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر مظاهرات وتهديدات بالقتل.

ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى "إرسال رسوم كاريكاتورية" للنبي محمد.

ويخطط النائب لتنظيم المسابقة بمقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير.

وفي يونيو 2018 أعلن فيلدرز الذي يتزعم حزب الحرية عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه ألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة مظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث في هولندا.

وقضت محكمة هولندية في نوفمبر الماضي على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز. ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيس بوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وبعد يومين، قرر فيلدرز إلغاء المسابقة.

وفي اليوم التالي، هاجم أفغاني شاب بالسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام. وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في أكتوبر بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبي محمد"، ذاكرا تحديدا اسم خيرت فيلدرز.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما.