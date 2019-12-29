رئيس وزراء السودان يبحث مع قائد قوات الأمم المتحدة بأبيي تحديات عملها

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيي (الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان) مهاوي زودى جبرامريام، اليوم الأحد، أهمية الدور الذي تقوم به البعثة الأممية، وكذلك التحديات التي تواجه عملها في أبيي.

وأكد حمدوك -خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله- حرص السودان على تقديم كافة المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت في البلاد، فضلًا عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة.