

قدمت مراسلة تلفزيونية استقالتها على الهواء مباشرة لدى معرفتها بفوزها بجائزة اليانصيب، في الوقت الذي كانت تغطي خلال عملها عملية السحب.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، المراسلة التلفزيونية العاملة لإحدى القنوات الإسبانية، قدمت استقالتها على الهواء خلال تقديمها لعملية سحب جوائز ما يعرف بـ"El Gordo".

وهي الجائزة الكبرى التي تشرف على إدارتها الحكومة الإسبانية والتي تعتبر من أكبر جوائز اليانصيب في العالم حيث تبلغ قيمتها 2.43 مليار دولار.

إلا أن فرحة المراسلة، والتي تعرف باسم ناتاليا إسكوديرو، لم تدم طويلا، حين علمت بأن حصتها من الجائزة الكبرى لن تبلغ سوى 5550 دولارا، لتعود عن استقالتها، بحسب ما نقلت صحيفة "washington post" الأمريكية.

على الرغم من أن جائزة اليانصيب الحكومية في إسبانية تعتبر من الأكبر عالميا، إلا أن طريقة توزيع الجائزة تعد من الأكثر تعقيدا، فقد يتضمن السحب حصول ما يصل إلى 15 ألف شخص على تذاكر رابحة تصرف مبالغ مختلفة، وفقاً لموقع "Barcelona Yellow" الإسباني.

وناتاليا كانت إحدى حاملي التذاكر المحظوظين الذين حصلوا على الرقم الفائز بجائزة تبلغ قيمتها 400 ألف يورو (444 ألف دولار أمريكي) لكل تذكرة.