 عبد المهدي يدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد المهدي يدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
هديل هلال
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:21 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:21 م

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال «عبد المهدي»، وفقًا لما أوردته فضائية «مصر الأولى»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، «نرفض أي عمل منفرد يقوم به التحالف الدولي ويعد انتهاكا لسيادة العراق».

واستهدفت القوات الأميركية، مساء اليوم الأحد، خمسة قواعد تابعة لميليشيا حزب الله العراقي في الأنبار وسوريا، وفقًا لبيان أصدره الجيش الأمريكي.

وقال البيان إن الهجمات استهدفت مخازن أسلحة ومواقع قيادة لميليشيا حزب الله العراقي، موضحًا أن ضرب الميليشيا يأتي ردًا على مقتل أميركي بالعراق.


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