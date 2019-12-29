شغلت مقاطع فيديو عديدة العالم ومواقع التواصل بصورة كبيرة خلال عام 2019.

ورصد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ونقلته "سبوتنك" عربي، أبرز تلك المقاطع، التي حققت بغرابتها رواجا كبيرا.

وجاءت أبرز تلك المقاطع على النحو التالي:

• دعابة حساسة

خلال مؤتمر صحفي تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن العقابت التي واجهها في طفولته، قبل أن يطلق دعابة وصفها بـ"الحساسة" بأنها لم تكن أبدا مثل المشاكل التي عانى منها نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ستفين كاري، الذي كان يعاني من مشاكل بالكاحل.

• ضحكة المؤيد

كما حصلت ضحكة مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رواجا كبيرا أيضا، بعدما ظهر في أحد المؤتمرات لمجلس المدينة مجموعة من المعترضين على ترامب وسياساته، بينما هو جلس بجانبهم يضحك ضحكا هستيريا، فيما وصفه على "احتجاجاتهم السخيفة".

• رعب على الهواء

حظى مشهد وقوع زلزال في لوس أنجلوس الأمريكية خلال تقديم أحد النشرات الإخبارية في قناة "سي بي إس" الأمريكية، رواجا كبيرا، خاصة بعدما ظهر الرعب بصورة كبيرة على مقدمة النشرة، ولم تفلح محاولات زميلها لتهدئتها حتى تنتهي النشرة واضطرت في النهاية أن تنزل تحت الطاولة.

• محادثة طفولية

حظت المحادثة الطفولية بين دي جي بريور مع ابنه كنجستون البالغ من العمر 19 شهرا، بمشاهدات هائلة نظرا لعفويتها والتي تظهر فيها كيف يحاول الطفل تقليد والده في كل حركاته وأفعاله وحتى ردود فعله.

• غواصة المخدرات

مقطع سحب خفر السواحل الأمريكي لغواصة مليئة بالكوكاين والماريجوانا تقدر بـ569 مليون دولار أمريكي، كان مشوقا لعدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، نظرا لجرأة عملية التهريب.

• غذاء القروش

تمكنت كاميرات من التقاط مقطع فيديو نادر لأسماك القرش وهي تحظى بوجبة دسمة في أعماق البحار، حيث شوهدت للمرة الأولى السمكة القاتلة وهي تأكل جميعها سمكة سيف عملاقة حتى تركتها هيكلا عظميا.

• انقضاضة النمر

اثنان من راكبي الدراجات البخارية في الهند، حظوا بمواجهة مخيفة مع نمر، بينما كانوا يسيرون على أحد الطرق السريعة التي تقطع الغابات، حيث انقض عليهم النمر انقضاضة مباغتة، وفصل بينهم وبين الموت دقائق معدودة.

• الرضيع الشبح

ظلت الأم طول الليل غير مصدقة لما التقطته كاميرا المراقبة التي وضعتها على طفلها النائم، حيث أظهرت شبح رضيع آخر بجوار رضيعها النائم، ولكن كان مستيقظا باكيا ويفتح عينيه في مواجهة الكاميرا.