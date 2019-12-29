الرئيس العراقي يبحث مع عبد المهدي الإسراع بتشكيل الحكومة

عقد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وبحث معه عدة ملفات.

وأوضحت قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن الجانبين بحثا ملفات الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي قدم استقالته - مطلع ديسمبر الجاري - تحت ضغط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر الماضي، وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية بالعراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة.