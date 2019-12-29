الرئيس الجزائري تبون يعين بلعيد محند ناطقا رسميا باسم مؤسسة الرئاسة



قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعيين بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا للرئاسة.

وذكر الرئاسة الجزائرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرًا مستشارًا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهوريّة".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس السبت أن أي بيانات أو معلومات رسمية ستصدر عنها سيتم توزيعها عبر بيانات تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية دون غيرها، وأن ما دونها يصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة.