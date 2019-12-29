جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الشرقية بمستشفى أبو كبير المركزي



زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأحد، مستشفى أبو كبير المركزي.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن الزيارة استهدفت الاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى والتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المُحددة والنوبتجيات المكلفين بها، حيث تفقد المحافظ أقسام "الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال، والعيادات الخارجية"، واستفسر من المرضى والمترددين على المسشتفى عن مستوى الخدمة الطبية المُقدمة لهم، واطمأن على حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ مدير المستشفى بإعداد تقرير مُفصل عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمساهمة في تقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى، مشددًا على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف وضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجيء على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة، وذلك لضبط منظومة العمل ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى.