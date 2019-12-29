الخصم السياسي لرئيس كوت ديفوار يتعهد بإطلاق حملة انتخابية من المنفى

قال جيلوم سورو، الخصم السياسي لرئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، إنه سوف يطلق حملة انتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، واتهم رئيس البلاد بالسعي إلى منعه من خوض الانتخابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سورو القول في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" في فرنسا إن "الرئيس واتارا يمنعني من العودة إلى بلادي".

وأوضح سورو أنه تم منع طائرته وهي في طريقها إلى أبيدجان من العودة بسبب غلق قوات واتارا للمطار.

وقال سورو إنه مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل و"سوف يبقى كذلك"، وإنه سوف يدير حملته الانتخابية في المنفى.

ويواجه سورو (47 عاما)، وهو أحد الساسة المعارضين الأصغر سنا والأكثر تأثيرا في كوت ديفوار، الملاحقة بتهم تعريض أمن الدولة للخطر واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال.

وينكر سورو ارتكاب أي جريمة، ويقول إن التهم ضده ملفقة من جانب واتارا، وفقا لتعليقاته في المقابلة.

وكان من المقرر عودة سورو إلى كوت ديفوار في 23 ديسمبر بعد قضاء ستة شهور خارج البلاد لحشد الدعم من أجل حركته السياسية. وقال سورو إنه كان يعتزم قبل ذلك العودة إلى البلاد في 22 ديسمبر ولكن تمت مطالبته بتأجيل رحلته بسبب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك اليوم إلى كوت ديفوار.