باحثان إسكتلنديان يبتكران طريقة لحفظ الطاقة المتجددة المولدة من الرياح

في الوقت الذي يُعتقد فيه أن إبحار السفن العملاقة اعتمادًا على الطاقة المولدة من الرياح وعلى حركة المد والجزر فكرة خيالية، فإن سيناريو "الرؤية الخضراء الكبرى" يمكن تحقيقه قريبًا بفضل التطور التكنولوجي الملحوظ الذي حققه باحثون في إحدى جزر شمال اسكتلندا، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن مجموعة من العلماء تمكنوا من ابتكار نظام جديد يمكنه الحفاظ على الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة من توربينات الرياح.

وأفاد تقرير الغد، بأن توربينات الرياح تولد قدرا كبيرا من الكهرباء الخالية من انبعاثات الكربون، حيث تتعرض أوركيني وهي مدينة أسكتلندية لهبوب الرياح على مدار شهور السنة كما أنها مواجهة للمحيط الأطلسي وبحر الشمال ما يجعلها قادرة على تشغيل أكثر من 700 توربين صغير.

وأشار تقرير الغد إلى أن الابتكار الجديد يعمل على تحويل شبكة الكهرباء من مولدات الرياح إلى شبكة ذكية تحتفظ بالطاقة الفائضة، هذه الطريقة تحقق طاقة نظيفة صديقة للبيئة دون انبعاثات كربونية.