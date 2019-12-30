ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و392 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الأحد ، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 8ر0% إلى 43 دولارا.

كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 2ر1% إلى 20 سنتا، وزاد سعر عملة إثريوم بنسبة 4ر3% إلى 133 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف 274 دولارا وسبعة آلاف 424 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 62% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارًا.