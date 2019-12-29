 وزارة التجارة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض والمؤتمرات حتى 2022 - بوابة الشروق
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وزارة التجارة: وضع استراتيجية تسويقية لهيئة المعارض والمؤتمرات حتى 2022

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 6:22 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 6:22 م

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بوضع استراتيجية تسويقية للهيئة لمدة 3 سنوات تبدأ من العام المالي الجاري 2019/2020 وحتى 2021/2022.

وأوضحت الوزارة، في حصادها لقطاع التجارة لعام 2019 - أن الهيئة قد قامت بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المصرية، لتطوير ثلاث قاعات مؤتمرات بها، لافتة إلى أنه تم تنظيم الدورة الأولى لمعرض (أجازة نصف العام) بمشاركة منتجات 12 محافظة شملت (المنسوجات، الملابس الجاهزةـ المفروشات، الصناعات اليدوية والحرفية، الصناعات الغذائية، والكيماوية، والأجهزة الكهربائية).

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم 29 معرضا داخليا وحفلة واحدة، وإصدار 25 ترخيصا لإقامة المعارض داخل مصر، وإصدار 27 ترخيص للشركات المشاركة في معارض خارجية في 13 دولة.

ولفتت إلى أنه تم تنظيم فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي على مساحة 28 ألف متر بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول، وقيام الهيئة بتنظيم 92 دورة تدريبية داخلية وخارجية لـ 467 من موظفيها لتطوير الكوادر البشرية.

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