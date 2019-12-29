الري: قطاع تطوير وحماية النيل نفذ عدة مشروعات في مجال حماية النهر خلال عام 2019







أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الإنجازات التي يقوم بتنفيذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل في مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجرى أن القطاع قام بتنفيذ عدد من المشروعات، تشمل عمليات صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

يأتي ذلك في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتجميل جانبي نهر النيل، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضي الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكافة أشكالها وخلق مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة، إلى جانب تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر، علاوة على خلق بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين إيمانا بمبدأ (نهر النيل ملك الجميع).

وذكر التقرير أنه يجري العمل على 17 عقد صيانة بقيمة ما يزيد عن 28 مليون جنيه، وصلت نسبة متوسط ما تم إنجازه إلى 81 % من الأعمال منذ بدء العام الحالي في يناير 2019 بقيمة ما يقرب من (23) مليون جنيه، بالإضافة إلى عمليات الحماية لجوانب نهر النيل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 عمليات لتطوير وحماية جوانب نهر النيل، بما يزيد عن 6.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، كما يجري العمل على تنفيذ 23 عملية حماية لجوانب نهر النيل على مستوى أجهزة القطاع بتكلفة 53.9 مليون جنيه، وجاري حاليا العمل في إجراءات طرح هذه العمليات، وإجراءات طرح 5 عمليات حماية حجرية بمحافظة المنيا تحت مسمى تطوير القرى الأكثر فقرا بقيمة 12.5 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تطوير واجهات نهر النيل لتطوير واجهات المدن النيلية، وجاري حاليا السير في إجراءات طرح عملية تكاسي بطول 400 متر بكورنيش نيل بني سويف بقيمة 7 ملايين جنيه .. لافتا إلى أن العمل يجري في عملية تكريك جزيرة الوراق وإزالة الهيش، والتي بدأ العمل الفعلي بها في الثاني من يوليو الماضي بتكلفة تقترب من 24 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها في 30 يونيو 2020.

وقال المهندس علاء خالد إن القطاع يقوم بعمليات تصنيع وتوريد المعدات النهرية، كما ينفذ استثمارات بقيمة 67.5 مليون جنيه لتصنيع وتوريد المعدات العاملة بمجرى نهر النيل في نزع الحشائش وتنفيذ الإزالات، حيث يجري العمل علي طرح 5 عمليات لتصنيع وتوريد 6 صنادل نهري و7 قاطرات و6 حفارات هيدروليكية، بالإضافة إلى طرح عملية تجديد 5 صاندل نهرية، ومن المتوقع تنفيذه حتى 30 يونيو 2020 ما قيمته 25.5 مليون جنيه، فضلا عن تشييد مبنى هندسة نيل نجع حمادي بالإدارة العامة لحماية نيل الأقصر بمبلغ 4.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 57%.

وأضاف أنه بالنسبة لاستغلال نهر النيل ومنافعه، قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل وأجهزته بتحصيل مقابل الانتفاع بالمياه منذ بدء العام في يناير 2019 وحتى الآن بما يزيد عن 216 مليون جنيه، والتي تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة كأحد الموارد التي تساعد في المشروعات التنموية لصالح الدولة والمواطنين، وفي مجال مستحقات رد الشىء لأصله، تم تحصيل ما يزيد عن 5.5 مليون جنيه منذ بدء العام مقابل رد الشئ لأصله من خلال تنفيذ الإزالات على طول مجرى نهر النيل.

وفي مجال أعمال إزالة التعديات، أوضح المهندس علاء خالد أن أجهزة القطاع شنت عدة حملات إزالة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال عام 2019، حيث تم إطلاق موجات لإزالة التعديات على مجرى النيل العظيم، وتم خلال تلك الحملات إزالة 5851 حالة تعد على مجري نهر النيل وتحرير 7841 محضر مخالفة منذ يناير الماضي وحتى 18 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن عداد النيل قد سجل إزالة 50218 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015، ومازال القطاع وأجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لـ"نيل بلا تعديات".