 إنييستا وفيا يقصان شريط افتتاح استاد طوكيو الأولمبي - بوابة الشروق
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إنييستا وفيا يقصان شريط افتتاح استاد طوكيو الأولمبي

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:46 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:46 م

يفتتح النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا ومواطنه ديفيد فيا استاد طوكيو الوطني الجديد وذلك قبل نحو ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

ويدشن النجمان الإسبانيان استاد العاصمة اليابانية من خلال المباراة النهائية لكأس امبراطور اليابان.

ويشارك إنييستا وفيا مع فريقهما فيسيل كوبي في المباراة النهائية لكأس امبراطور اليابان يوم الأربعاء المقبل في مواجهة فريق كاشيما إنتلرز.

وظهر استاد طوكيو أمام العالم للمرة الأولى قبل استضافته لمنافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو.

ويتسع استاد طوكيو الجديد لقرابة 68 الف مشجع ومن المقرر استضافته لحفل افتتاح وأيضا حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.


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