محلل سياسي: عام 2019 عامٌ فاصلٌ في الحياة السياسية العراقية

شهد العراق احداث كثيرة في عام 2019 غيرت شكل الحياة السياسية والشعبية في البلاد وجرى ذلك عبر الاحتجاجات الشعبية العفوية التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر ولا تزال مستمرة، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن المظاهرات استطاعت اقالة رئيس الحكومة، وإحالة العديد من المسؤولين للقضاء فضلا عن انقلاب العراقيين على السطوة الحزبية لبعض الكتل السياسية التي تحركها إيران بغية التخلص من المرجعية الإيرانية وأذرعها في العراق.

وفي سياق التقرير قال حسين علاوي المحلل السياسي العراقي إن العراق شهد زخماً في التظاهرات هذا العام، لافتًا إلى أن عام 2019 كان فاصلًا في الحياة السياسية العراقية.

وأشار التقرير إلى أن تطور الأوضاع المضطربة في العراق دعت رموز السلطة إلى تقديم استقالاتهم، فضلًا عن وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته من منصبه تحت تصرف مجلس النواب في 26 ديسمبر بعد أن رفض تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الوزراء الجديدة.