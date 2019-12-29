صحيفة سعودية تؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات السورية

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية اليوم الأحد، على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في سوريا ؛ لتوفير بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحل السياسي لسوريا) - إن عددا من الممثلين المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية أكدوا على أهمية الحل السياسي، مما يسوجب ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الإبادة البشرية بحق السوريين.

وأشارت إلى أن العنوان الأشمل لكل هذه الخطوات المطلوبة هو الحفاظ على مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية للحل السياسي تقوم على الالتزام التام ببيان (الرياض 2) وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً ، وكذلك بيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي (2118) و(2254) وذلك لبناء دولة مدنية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي مرتكزات متوازنة وضامنة لإنجاح العملية السياسية التي يؤكد عليها المجتمع الدولي لحل الأزمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشعب السوري عاش سنوات من المآسي المروعة وجرائم إبادة مرسها قوات إيرانية وميليشيات طائفية في مقدمتها ما يسمى حزب الله المصنف إرهابيا، وقد عاثوا في سوريا كما في العراق فسادا وحصدوا بنيرانهم أرواح مئات الآلاف من السوريين وأكثر منهم جرحى ومهجرون.