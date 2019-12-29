البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكرى في البلاد

ــ تداول فيديوهات لمرتزقة سوريين فى طرابلس.. وتونس ترفع حالة التأهب على الحدود مع ليبيا

-مؤسسة النفط الليبية تدرس وقف عملياتها بميناء الزاوية مع تجدد الاشتباكات





تعهد البرلمان الليبى، أمس السبت، بالتصدى لأى تدخل عسكرى تركى فى البلاد، جاء ذلك فيما تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعى تسجيلا مصورا يظهر عددا من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا لدعم الميليشيات المسلحة.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبى، أمس: إنه إذا فكرت تركيا فى التدخل العسكرى فى ليبيا سيكون الرد قاسيا من الجيش الوطنى الليبى وسوف يعتبر هذا التدخل «استعمارا جديدا لليبيا».

وكشف بليحق أن الجيش الوطنى الليبى استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات بدون طيران «درونز» ويقدمون دعما لوجيستيا، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، فى لقائه مع رئيس البرلمان القبرصى، أكد أنه سوف يتم دعم توجه البرلمان الليبى إلى الاتحاد الأوروبى بسحب الدعم والاعتراف بحكومة فايز السراج.

وكان البرلمان التركى، صادق، على مذكرة التعاون العسكرى والأمنى الموقعة مع حكومة السراج، والتى أثارت جدلا دوليا كبيرا.

ووقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مذكرتى تفاهم مع السراج، فى نوفمبر الماضى، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والثانية تتناول الشق العسكرى والأمنى والتى تمهد الطريق لتلقى الدعم العسكرى من أنقرة.

فى غضون ذلك، تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعى، أمس، تسجيلا مصورا يظهر عددا من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا، لدعم الميليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية.

ويبدو فى التسجيل عدد من المرتزقة المسلحين وهم يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة ويتبادلون الحديث باللهجة السورية فى أحد المواقع التى يسيطرون عليها فى مدينة طرابلس، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

من جهته، نشر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس، لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى لواء السلطان مراد وفيلق الشام بقيادة الإرهابى السورى فهيم عيسى فى اشتباكات بمنطقة صلاح الدين ضمن صفوف ميليشيات حكومة السراج، بعد أن نقلتهم تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضى إلى طرابلس عبر مطارى معيتيقة ومصراتة، وفقا لموقع «قناة ليبيا».

فيما نفى مكتب السراج صحة ما يتم تداوله من مقاطع فيديو تظهر مقاتلين سوريين فى معسكرات تابعة لقواته فى طرابلس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مقاتلين سوريين فى أى معسكرات تابعة لقواته بطرابلس أو أى مدينة ليبية أخرى.

وأوضح مكتب السراج أن تلك اللقطات ومقاطع الفيديو المنتشرة تم تصويرها فى مدينة إدلب السورية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان أردوغان لوح فى أكثر من مناسبة، أخيرا، بأنه قد يرسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة السراج ذلك.

فى غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام حكومية تركية عن وزير الدفاع التركى، خلوصى آكار، قوله اليوم، بشأن إرسال جنود إلى ليبيا: «إن الجيش التركى مستعد لحماية مصالح أنقرة فى الداخل والخارج»، على حد قوله.

وتسعى تركيا للحصول على تفويض برلمانى لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج، بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الطرفين، ويتوقع أن تتم مناقشة مذكرة طلب التفويض فى البرلمان، الخميس المقبل، حسب مصادر فى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وميدانيا، تتواصل المعارك على أطراف العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطنى الليبى والميليشيات التابعة لحكومة السراج، بعد أن اقترب الجيش من أحياء العاصمة بشكل كبير.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أن أهالى طرابلس جاهزون للانتفاض على قوات حكومة السراج.

وقال المحجوب: إن «وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التى استعادتها من قبضة الميليشيات»، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل على «وقف الدعم التركى للميليشيات فى ليبيا»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

إلى ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، أمس: إنها تدرس وقف عملياتها بميناء الزاوية النفطى مع تجدد الاشتباكات هناك بين قوات حكومة السراج والجيش الوطنى الليبى.

وذكر بيان للمؤسسة، نشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنها «تدرس وقف جميع العمليات فى ميناء الزاوية النفطى وإخلاء مصفاة الزاوية بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة لها».

كما حذرت المؤسسة من إمكانية وقف العمليات فى كل من ميناء الزاوية، وإخلاء مصفاة الزاوية وضخ غاز خامل من أجل إيجاد وسط يمنع الاشتعال فى حال امتداد العمليات العسكرية داخل حدود المصفاة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة.

من ناحية أخرى، رفع الجيش التونسى درجة التأهب الأمنى على الحدود مع ليبيا، اليوم. وجاء قرار الجيش التونسى تحسبا لأى موجات نزوح قد تتجه نحو تونس نتيجة احتدام المعارك بين الجيش الوطنى الليبى والميليشيات التى تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكرى فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية: إن «تعزيزات أمنية جاءت من مناطق أخرى من تونس لدعم جهود التفتيش على بوابات العبور تحسبا لدخول أسلحة».