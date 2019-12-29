 إلغاء 170 رحلة جوية بسبب إضراب أطقم ضيافة «جيرمان وينجز» - بوابة الشروق
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إلغاء 170 رحلة جوية بسبب إضراب أطقم ضيافة «جيرمان وينجز»

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:37 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:37 م

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الأحد أنه سيتم إلغاء أكثر من 170 رحلة جوية تشغلها شركة "جيرمان وينجز" للطيران منخفض التكاليف التابعة لشركة "لوفتهانزا" العملاقة على مدار الأيام الثلاثة القادمة بسبب إضراب أطقم الضيافة.

جاء هذا وفقا لأرقام محدثة نشرتها شركة "يورووينجز" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن "جيرمان وينجز" تشغل رحلات لـ"يورووينجز"؛ حيث أن نحو 30 طائرة من إجمالي أسطول "يورووينجز، المؤلف من 140 طائرة، تتبع "جيرمان وينجز".

ومعظم الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلا أن من بينها أيضا رحلات إلى النمسا وسويسرا.

وكانت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو) دعت أمس الأول الجمعة أطقم الضيافة إلى تنظيم إضراب عن العمل يستمر ثلاثة أيام بداية من 30 كانون أول/ديسمبر.

يأتي الإضراب بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.

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