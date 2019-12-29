أسوان يتمسك ببقاء عبدالعاطي في قيادة الفريق

رفض مسؤولو نادي أسوان قبول الاستقالة التي تقدم بها مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمام طلائع الجيش بهدف لمثله اليوم، الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة أسوان لبحث تداعيات الاستقالة التي تقدم بها عبد العاطي وإبلاغه برفضها ورغبة المجلس في استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي.

وكان عبد العاطي قد أعلن اليوم في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة تقدمه بالاستقالة من تدريب الفريق الجنوبي.

وأوضح عبد العاطي في لقاء تلفزيوني، عقب إنتهاء أحداث اللقاء:" لم يكن أمامنا سوى الفوز، أنا غير قادر على الإستمرار، ومن الوارد ان يحالف التوفيق مدربًا أخر".

وأضاف:" الإدارة تعلم الظروف التي نعمل بها جيدًا، أبذل اقصى مابوسعي، ولكنني نفسيًا غير قادرًا على الإستمرار".

يحتل أسوان المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، في حين يحتل طلائع الجيش المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.