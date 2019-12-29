





رجح مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الرئيس العراقي، برهم صالح سيعود، إلى بغداد، اليوم الأحد، لاستئناف عمله الاعتيادي.

ونقلت صحيفة "الصباح" الصادرة اليوم، عن نصر الله السورجي، عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، سيعود إلى العاصمة بغداد اليوم الأحد، لممارسة عمله الاعتيادي، وسيقرر متطلبات المرحلة وفقا للمعطيات".

وكان الرئيس العراقي قد غادر قصر السلام مقر عمله في بغداد يوم الخميس الماضي، بعد اشتداد الخلاف مع تحالف البناء الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بشأن تسمية مرشح مقبول جماهيريا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأخفق تحالف البناء الذي يضم أبرز قادة التيارات الشيعية وهى حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر، وقيس الخزعلي، زعيم فصيل عصائب أهل الحق، في التوصل إلى تسمية مرشح مقبول جماهيريا لتشكيل الحكومة، بعد أن كان قد طرح 5 مرشحين انسحب اثنان خلال التفاوض داخل التحالف، وهما عزة الشابندر والنائب إبراهيم بحر العلوم، و3 تم رفضهم من قبل المتظاهرين وتكتلات في البرلمان العراقي وهم النائب محمد شياع السوداني وقصي السهيل وزير التعليم العالي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

ودخلت أزمة المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي في ظل إصرار المتظاهرين على استمرارها لأطول فترة مالم تتحقق مطالبهم في إعادة بناء العملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة، في ظل دستور معدل وقانون منصف وعادل للانتخابات ومفوضية انتخابات تضم قضاة مستقلين.