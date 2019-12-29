محافظ الجيزة يقود حملة لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقي من الإشغالات

قاد محافظ الجيزة أحمد راشد اليوم الأحد، حملة مكبرة؛ لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقي من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات التي كانت تحتل الشارع وتتسبب في شكاوى يومية من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة.

وقال المحافظ، خلال الحملة، إن الشارع كان يعاني من كثرة الباعة الجائلين والتعدي على الأرصفة، مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة، خاصة مع أهمية الشارع كمحور مروري مهم، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي مظهر من مظاهر التعدي على الشارع الذي هو ملك لكل المواطنين.

وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سليمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير، تم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة.

كما وجه المحافظ، خلال الحملة، برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشدداً على رئيس حي الدقي بمتابعة أية محاولة لإعادة الإشغالات مرة أخرى والتصدي لها بكل قوة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع، واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.