جو بايدن يتلقى دعما لحملته الانتخابية من رجال مال ومحامين

نشرت الحملة الانتخابية لجو بايدن أسماء أكثر من 250 شخصا جمع كل منهم ما لا يقل عن 25 ألف دولار لحملته، بما في ذلك محامون، ومطورو عقارات، وشخصيات في مجال صناعة المال، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم السبت.

وتبع بايدن خطى بيت بوتيجيج، الذي نشر قائمة بالمتبرعين لحملته، الذين يستغلون شبكاتهم المهنية والشخصية للتبرع لحملة في 13 ديسمبر، ردا على انتقادات عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، التي تجمع معظم أموالها من متبرعين يقدمون مبالغ بسيطة. ويعتمد بيرني ساندرز، الذي يتصدر في حصيلة التبرعات بين الديمقراطيين، على متبرعين على مستوى القاعدة الشعبية.

ولطالما كان المحامون ركيزة في جمع التبرعات للديمقراطيين، كما يمثلون الجزء الأهم في عملية جمع التبرعات بالنسبة لبايدن، حيث إن لديه 32 شريكا في شركات تدعمه.

وكانت صناعة المال أيضا مصدرا للدعم، حيث نظم كل من آلان باتريكوف، من شركة "جرايكروفت بارتنرز" ومايكل ساكس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "جروسفينور كابيتال مانيجمينت" فعاليات لصالح بايدن.