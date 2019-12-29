

نظمت غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة 39 منشأة، طرحت 1382 وظيفة في عدد من المجالات.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، بلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف 836 باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل، موضحاً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتماشيا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكداً مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل، بحسب مانقلت صحيفة "عكاظ".

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، يوم أمس السبت، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وبدأت الوزارة يوم الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.