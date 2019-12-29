تحرير 4407 مخالفة مرورية وحبس 4 سائقين لتعاطي المخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا، اليوم الأحد، من تحرير عدد 4407 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس عدد 4 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة علي الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القري والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغاً من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير عدد 4407 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، تم سحب العينات من عدد 43 سائقا، وأسفرت نتيجة فحص العينات عن إيجابية عدد سائقين، وترك آخرين، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.