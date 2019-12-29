جريتا تونبرج توجه نداء على تويتر لتسليط الضوء على قضية المناخ

حثت الناشطة السويدية المراهقة، المعنية بالدفاع عن قضايا المناخ، جريتا تونبرج في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، الناس على أن يروا التغير المناخي قضية ملحة حقيقية للإنسانية قبل بدء العام الجديد.

وكتبت أن تغير المناخ هو "قضية وجود ملحة" يجب معالجتها بشكل نهائي على هذا النحو، بغض النظر عن السياسات الحزبية أو الآراء السياسية.

ونشرت أيضا مقطع فيديو أظهر إلى أي مدى يتعين تقليص الانبعاثات للوفاء بهدف اتفاقية باريس للمناخ، للحد من الاحتباس الحراري ليصل إلى 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكتبت تونبرج "هذا لا يمكن أن يعد خبرا بين أخبار أخرى،أو قضية مهمة بين قضايا أخرى، قضية سياسية بين قضايا سياسية أخرى أو أزمة بين أزمات أخرى".

وبدأت تونبرج، التي حصلت مؤخرا على لقب شخصية العام في مجلة "التايم"، حركة عالمية لجذب الانتباه إلى تغير المناخ من خلال التغيب عن المدرسة أيام الجمعة.

ونظمت أول إضراب مدرسي لها في أغسطس 2018.

وألقت تونبرج أثناء تواجدها خارج السويد كلمات في اجتماعات المناخ من سويسرا إلى نيويورك، وتحدثت مؤخرا أمام مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في مدريد وفي مسيرة في تورينو بإيطاليا.