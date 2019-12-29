سقوط قتلى ومصابين في هجوم على حفل تخرج لعسكريين في اليمن

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لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.