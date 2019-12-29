 سقوط قتلى ومصابين في هجوم على حفل تخرج لعسكريين في اليمن - بوابة الشروق
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سقوط قتلى ومصابين في هجوم على حفل تخرج لعسكريين في اليمن

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:38 ص



لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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