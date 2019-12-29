سقوط قتلى ومصابين في هجوم على حفل تخرج لعسكريين في اليمن







لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.