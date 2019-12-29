حوريا الغيني يقترب من دور الثمانية في الكونفيدرالية بفوز ثمين على دجوليبا

قطع فريق حوريا كوناكري الغيني شوطا كبيرا على طريق التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) بفوزه الثمين 1 / صفر على دجوليبا المالي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي مع النصري الليبي سلبيا.

ورفع حوريا رصيده إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام دجوليبا فيما يحتل ويتس المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف فقط أمام النصري.

وحسم حوريا المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله مورلاي سيلا في الدقيقة 19 فيما فشل دجوليبا في تحقيق التعادل على مدار ما تبقى من المباراة.