 إعادة 31 مهاجرا حاولوا الوصول إلى إنجلترا عبر الأراضي الفرنسية - بوابة الشروق
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إعادة 31 مهاجرا حاولوا الوصول إلى إنجلترا عبر الأراضي الفرنسية

باريس - أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:40 م

استطاع رجال الإنقاذ البحري في فرنسا إعادة 31 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا على متن قاربين عبر الأراضي الفرنسية.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأحد، أن القارب الأول الذي تم إنقاذه قبالة سواحل (با دو كاليه) تعرض إلى عطل في المحرك، موضحا أن القارب الثاني، الذي كان يضم 20 مهاجرا، حاول مغادرة المياه عندما قامت سفن خفر السواحل بإنقاذ ركابها قبالة سواحل (دونكيرك) الفرنسية.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأنه تم اعتراض قارب يحمل على متنه 7 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون، وذلك خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزية.


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