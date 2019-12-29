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محافظ مطروح: العام الجديد ليس به ازدواجية في طرح مشروعات الخطط الاستثمارية

خالد شعيب محافظ مطروح
خالد شعيب محافظ مطروح
أحمد سباق
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:47 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 10:47 م

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة 2020/2021م، حيث وجه بضرورة الإسراع في إنهاء خطة العام المالي الحالي 2019/2010 وفق الضوابط والشروط المتفق عليها، والعمل على الخروج بخطة متكاملة تخدم أكبر عدد من السكان مع أولوية إنهاء المشروعات المفتوحة والأقرب إلى الانتهاء خاصة المشروعات التي تخدم المواطنين، ومراعاة البعد المكاني والسكاني بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الضرورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه «شعيب» بضرورة توضيح الأثر الاجتماعي والاقتصادى لتلك المشروعات ومتابعة تنفيذها، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ، وكذلك جميع المعوقات مع محاسبة أي تقصير، ومتابعة المشروعات بما يضمن أعلى جودة في التنفيذ بأقل تكلفة، و عدم الازدواجية في الخطة سواء بتمويل من الموارد الذاتية أو التمويل الحكومي، وتحديد الأولويات والمقايسات التقديرية ودراسة الجدوى حتى يمكن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للموافقة عليها.


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