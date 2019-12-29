تقرير: إسرائيل تروج لبناء ألفي وحدة استيطانية بالضفة والقدس



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تصادق ما يسمى بـ«الإدارة المدنية الإسرائيلية» هذا الأسبوع على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية: إن «ما يسمى بمجلس البناء الأعلى فى الإدارة المدنية سيصادق هذا الأسبوع على بناء ألفى وحدة استيطانية فى كتل استيطانية ومستوطنات معزولة».

وذكرت الصحيفة أن المصادقة تأتى تطبيقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل أيام التى قال فيها إنه «سيسعى قريبا للمصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأشار نتنياهو إلى أنه سيعلن قريبا عن ضم الأغوار والسعى للحصول على دعم أمريكى لضم بقية مستوطنات الضفة الغربية، وكان نتنياهو قد أعلن أنه سيعمل على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

من ناحية أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، حملة اعتقالات فى قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «صفا» الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل فى العيسوية، لكن فى هذه المرة لم تعتقل الشبان والقاصرين وإنما من تبلغ أعمارهم فوق الـ 35 عاما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كبار السن الذين تعرض أبناؤهم للاعتقال والتحقيق عدة مرات فى مراكز شرطة الاحتلال، من أجل الضغط على أبنائهم.