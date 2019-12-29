 ضبط وإزالة 725 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط وإزالة 725 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا

ماهر عبدالصبور
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:48 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:48 م

تمكنت حملة أمنية لشرطة المرافق العامة بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من تنفيذ إزالة 725 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من مدير شرطة المرافق العامة بالمنيا، عن شن حملة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطرق، استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية، ومناطق التجمعات السكانية، الكافيهات والمحلات العامة، بهدف الحفاظ على الطريق العام، وتمكنت من إزالة 725 مخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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