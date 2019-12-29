5 إصابات فى عملية طعن جماعى استهدفت منزل حاخام قرب نيويورك

الشرطة تلقى القبض على المشتبه به.. وتقرير: القتل الجماعى فى أمريكا خلال 2019 الأعلى منذ 5 عقود



أصيب عدة أشخاص فى هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام فى وقت متأخر ليل أمس السبت، قرب مدينة نيويورك الأمريكية، فيما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد العملية بقليل.

وقال المجلس اليهودى الأرثوذكسى للشئون العامة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعى» ضد «منزل حاخام حاسيدى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المجلس أنه تم «نقل 5 أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون»، مشيرة إلى أن اثنين منهم فى حال حرجة.

من جهتها، أفادت شبكة «سى بى إس» الأمريكية أن رجلا يحمل ساطورا اقتحم منزل الحاخام الواقع فى مونسى على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك؛ حيث كان مجموعة من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودى (حانوكا)، فيما تمكن المهاجم من طعن 3 أشخاص على الأقل من الموجودين قبل الفرار.

بدوره، قال يوسى جيستيتنر، أحد مؤسسى الجمعية فى منطقة وادى هيودسن ردا على أسئلة صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إن بين الضحايا ابن الحاخام، مضيفا: «كان هناك عشرات الأشخاص فى المنزل، كان احتفالا بعيد الأنوار».

إلى ذلك، ألقت الشرطة الأمريكية فى نيويورك القبض على المشتبه به فى تنفيذ عملية الطعن.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلا عن مسئولين محليين أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث، فيما لم يعلن عن هوية الملقى القبض عليه.

من ناحية أخرى، أكدت إحصائيات قامت بها وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية وصحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية وجامعة «نورث إيسترن» أن عدد حوادث القتل الجماعى فى الولايات المتحدة خلال عام 2019 كانت الأعلى منذ 50 عاما.

وبحسب قاعدة البيانات التى تم جمعها شهد هذا العام 41 عملية قتل جماعى، خلفت أكثر من 210 قتلى.

وأشار التقرير، الذى نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن غالبية حوادث القتل الجماعى وقعت بين أشخاص تربطهم علاقات شخصية، وتأتى نتيجة لنزاعات أسرية أو عنف المخدرات أو عصابات أو ضغائن شخصية تجاه زملاء العمل أو الأقارب.

ولا يزال السبب فى ارتكاب الكثير من جرائم القتل الجماعى لغزا، كما هو الحال فى أول عملية قتل جماعى عام 2019، عندما قتل رجل يبلغ من العمر 42 عاما والدته وزوجته وصديقته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر بفأس، فى مقاطعة كلاكاماس بولاية أوريجون، وانتهت بمقتله على يد الشرطة، ولا يزال سبب إقدامه على قتل عائلته غير معروف.

وأشار التقرير إلى أن 9 حوادث قتل جماعى وقعت فى أماكن عامة، فيما وقعت البقية فى المنازل أو أماكن عمل أو حانات.