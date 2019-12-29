رئيس جامعة الإسكندرية: لدينا رؤية استراتيجية تصبو لإعداد كوادر رياضية وقيادات من الشباب

كرم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرحمن المدرس بكلية التربية الرياضية بنين عن أدائه المتميز في تدريب فريق الكاراتيه المصري وحصول الفريق على بطولة العالم للشباب لعام 2019، مؤكدًا أن الجامعة لديها رؤية استراتيجية تصبو لإعداد كوادر رياضية وقيادات من الشباب.

وأكد رئيس الجامعة -خلال التكريم اليوم الأحد- أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بكل من يرفع اسم مصر عاليًا وخفاقًا بين الأمم، مضيفًا أن ما يزيد الشعور بالفخر أن يكون من أبناء جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن جامعة لديها رؤية استراتيجية تصبو لإعداد كوادر رياضية وقيادات من الشباب والعمل على تنمية قدراتهم العلمية، وصقل مهاراتهم في العديد من المجالات، فضلًا عن إعداد الطلاب رياضيًا حتى يقوموا بتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية.

وأثنى على تميز لاعبي الجامعة وتحقيقهم لمختلف البطولات في الألعاب الجماعية والفردية.