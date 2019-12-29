جامعة سوهاج تناقش اللائحة الجديدة لجوائزها ومشروعاتها البحثية

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء لجنة الجوائز والمشروعات بالجامعة، برئاسة الدكتور إسلام الشيخ، مدير وحدة المشروعات بالجامعة، وذلك لمناقشة اللائحة الجديدة لجوائز الجامعة ومشروعاتها وآليات عمل اللجنة المرحلة القادمة.

وقال رئيس الجامعة إن الاجتماع تضمن مناقشة اللجنة لمقترح بالجوائز التي تسعى الجامعة لمنحها سنويا خلال الفترة القادمة، والتي تشمل 12 جائزة ”جائزة الجامعة التقديرية والتشجيعية والتفوق في مجال البحث العلمي، وجائزة لأحسن رسالة ماجستير، وأخري لأحسن رسالة دكتوراه، واحسن بحث تطبيقي، وجائزة افضل عضو هيئة تدريس متميز في أعمال الجودة، وجائزة الإدارة المتميزة في أعمال الجودة، بالإضافة إلى جائزة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وجوائز الموظف المتميز والعامل المتميز والطالب المتميز".

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة كيفية وشروط التقدم، واختيار المحكمين، والأسس التي يتم عليها التحكيم والوزن النسبي لكل منها، إضافة للتقدير المادي والمعنوي، مع كيفية الإعلان عن الفائزين.

وقال مدير وحدة المشروعات بالجامعة إن الاجتماع تناول أيضا مناقشة القواعد الجديدة بشان صرف مكافئة النشر العلمي، إلى جانب مناقشة القواعد التي تنظم تمويل الجامعة لمشروعات بحثية، بهدف تطوير البحث العلمي بالجامعة، باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.