المتظاهرون اللبنانيون يحتجون لليوم الثاني أمام منزل رئيس الوزراء المكلف

احتشد المتظاهرون اللبنانيون لليوم الثاني على التوالي أسفل منزل رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، بالعاصمة بيروت، معربين عن اعتراضهم على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، ومرددين الشعارات المناهضة له.

وكان المتظاهرون قد حضروا مساء اليوم وتجمعوا أسفل منزل "دياب" بمنطقة (تلة الخياط) مُتحدين الظروف المُناخية العاصفة والأمطار الغزيرة، ورددوا الهتافات المناهضة لرئيس الوزراء المكلف والتي تحتج على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبين منه بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.

واعتبر المتظاهرون أن رئيس الوزراء المكلف لا يعبر عن المطالب التي رفعتها الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين بمنأى تام عن الأحزاب والتيارات والقوى السياسية.

وحضر المتظاهرون من مناطق متفرقة من العاصمة وعدد من المحافظات المختلفة، كما نظمت مجموعات من المتظاهرين مسيرة من ساحة الشهداء (ميدان الاحتجاجات والمظاهرات الرئيسية ببيروت) إلى منطقة تلة الخياط حيث منزل رئيس الوزراء المكلف.

وشدد المتظاهرون على إصرارهم على المضي قدمًا في التظاهر والاعتصام أمام منزل رئيس الوزراء المُكلف في سبيل الضغط عليه لحين اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن مسار تكليفه بترؤس وتشكيل الحكومة جاء على غير إرادة الشارع اللبناني والانتفاضة الشعبية التي تطالب بحكومة حيادية ومستقلة بكامل عناصرها.