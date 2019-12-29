قطع طرق وإغلاق دوائر حكومية.. وحصيلة ضحايا المظاهرات تقترب من 500 قتيل



واصل مئات العراقيين، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى محاصرة حقل الناصرية النفطى جنوب بغداد الذى توقف الإنتاج فيه، بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذى يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.

وفى الناصرية، تواصل إغلاق حقل الناصرية النفطى (300 كلم جنوب بغداد) وتوقف العمل فيه، اليوم، لليوم الثانى على التوالى مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، ويبلغ إنتاج حقل الناصرية مائة ألف برميل فى اليوم عادة.

وهذه المرة الأولى التى يتوقف فيها الإنتاج فى حقل نفطى فى العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.

وتشهد بغداد وغالبية مدن جنوب العراق منذ بداية أكتوبر احتجاجات تطالب بـ«إقالة النظام» وتغيير الطبقة السياسية؛ حيث يتهمها المحتجون بالفساد والتبعية لإيران.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط فى العالم، يصدر نحو 3,4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة فى جنوب هذا البلد الذى يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التى تشكل 90 بالمائة من ميزانية البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص فى العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 فى المائة، بحسب البنك الدولى.

فى غضون ذلك، تواصلت، اليوم، الاحتجاجات فى بغداد وغالبية مدن جنوب العراق، وقام متظاهرون بإغلاق جسور وشوارع رئيسية بما فى ذلك بإطارات سيارات محترقة، ما أدى إلى استمرار توقف العمل فى المؤسسات الحكومية والمدارس فى عدد كبير منها.

وذكر موقع «العربية.نت» الإخبارى أن متظاهرين قطعوا كل الجسور فى الناصرية كما جرى إغلاق الدواوين الحكومية، وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت، اليوم، أن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتى الديوانية والنجف.

ونقل موقع قناة «السومرية» العراقى عن مصدر أمنى قوله إن متظاهرين قطعوا جسر النصر الحيوى وسط محافظة ذى قار، كما أغلق متظاهرون أغلب الدوائر الحكومية فى الديوانية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام.

وكانت تظاهرات خرجت من ساحة التحرير، مساء أمس، باتجاه منطقتى الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقار حزبية عدة، كما نظم المئات من المحتجين فى كربلاء اعتصامات فى ساحة التربية وسط المدينة.

وتأتى هذه الاحتجاجات بعد يومين على هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية توجد فيها قوات أمريكية فى شمال العراق، أسفر عن مقتل أمريكى.

وعلى الصعيد السياسى، لم تتمكن الأطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق على تسمية مرشح لتولى رئاسة الوزراء رغم مرور شهر على استقالة عادل عبدالمهدى على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، أمس، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة فى البلاد منذ أكتوبر الماضى تقترب من 500 قتيل.

وأعلنت المفوضية المرتبطة بالبرلمان أن 490 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 22 ألفا آخرين على خلفية المظاهرات واسعة النطاق التى رافقتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وعمليات قنص تنفى الحكومة مسئوليتها عنها، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

بدوره، ذكر عضو المفوضية، فيصل عبدالله، أن بين هؤلاء القتلى 33 ناشطا اغتيلوا بعمليات قتل مستهدفة، لافتا إلى أن 56 متظاهرا لا يزالون فى تعداد المفقودين بعد ورود أنباء عن اختطافهم، وتم الإفراج عن 12 آخرين، حسب بيانات المفوضية والحكومة ولجنة تابعة لوزارة الداخلية تنظر فى عمليات الاختطاف.