الكرملين: بوتين وميركل يتفقان على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية

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أفاد الكرملين في بيان عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث حل الأزمة الليبية.
وفيما يلي نواليكم بالتفاصيل.