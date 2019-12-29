الكرملين: بوتين وميركل يتفقان على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية

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أفاد الكرملين في بيان عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث حل الأزمة الليبية.

وفيما يلي نواليكم بالتفاصيل.