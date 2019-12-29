 الكرملين: بوتين وميركل يتفقان على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية - بوابة الشروق
الأحد 29 ديسمبر 2019 5:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: بوتين وميركل يتفقان على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية


نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 5:35 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 5:35 م

أفاد الكرملين في بيان عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث حل الأزمة الليبية.

وفيما يلي نواليكم بالتفاصيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك