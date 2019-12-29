ياسر الجندي يترشح لمقعد نقيب أطباء أسنان مصر

تقدم الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء أسنان مصر، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لانتخابات التجديد النصفي.

أعلن الدكتور يوسف حمزة، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، المقرر إجراؤها 26 مارس المقبل، أن عدد المرشحين تجاوز 90 مرشحًا، بينهم 4 على مقعد النقيب الفرعى، و9 على عضوية النقابات الفرعية، وعضو على مقعد النقابة العامة (تحت السن)، لافتًا إلى أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح في الثانية ظهر 30 ديسمبر الجارى.

وتقدم 7 مرشحين بأوراقهم على منصب نقيب أطباء الأسنان، وهم: الدكتور ياسر الجندي، الدكتور خيرى المرسى والدكتور سعيد الباسطى والدكتور إيهاب هيكل والدكتور أحمد الزينى والدكتورة أميمة المحلاوى والدكتور أحمد توفيق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام و12 عضوًا «6 على مستوى الجمهورية و6 على مستوى المناطق»، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.