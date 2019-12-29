 بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع حادث الطعن بمنزل حاخام يهودي في نيويورك - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع حادث الطعن بمنزل حاخام يهودي في نيويورك

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:42 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 2:43 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأحد، مقطع فيديو من موقع حادث الطعن الذي وقع في منزل حاخام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصيب خمسة أشخاص، صباح الأحد، تعرضوا للطعن بمنزل حاخام، يقع بالقرب من كنيس يهودي، في نيويورك.

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