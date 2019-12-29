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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأحد، مقطع فيديو من موقع حادث الطعن الذي وقع في منزل حاخام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأصيب خمسة أشخاص، صباح الأحد، تعرضوا للطعن بمنزل حاخام، يقع بالقرب من كنيس يهودي، في نيويورك.