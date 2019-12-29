الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل تدريبية حول أسلوب تقييم الأسهم

اختتم بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة فاعليات أعمال الورشة التدريبية المعنونة بـ"تقييم الأسهم" والتي أقيمت للمرة الثانية بكلية تكنولوجيا الإدارة واستمرت على مدار 4 أيام موزعة بالتساوى خلال شهرى نوفمبر – ديسمبر 2019 طبقا لجدول قٌدر توقيته الزمنى بعدد 12 ساعة. أوضحت الدكتورة منى البنان الأستاذ المساعد بالكلية، والمشرف على فاعليات أعمال الورشة، أن الورشة تعد منصة تعليمية تسلط الضوء على الهيكل العام لأسواق الأسهم الأولية والثانوية من منظور محلي ودولي بغرض إكساب الطلاب المشاركين مهارات تطبيق نظريات التقييم التي تلقوها أكاديميا بالجوانب العملية الاستثمارية، حيث أسند لعمرو حسين الألفي المحلل المالي المعتمد، عملية تنفيذ فاعليات أعمال الورشة.

وأشارت البنان إلى أن عملية تقييم الأسهم تعد بمثابة العمود الفقري للنظام المالي الحديث بإعتباره من أهم الأدوات التي يتخذ على أساسها المستثمر قراراته الاستثمارية؛ لأن أسواق الأوراق المالية "البورصة" تحتوي على مجموعة واسعة من الأسهم المعروضة، وتختلف القيمة السوقية المدرجة كل دقيقة بسبب ذبذبة المعلومات التي يتلقاها السوق في هذا التوقيت وبناء عليه يقوم المحلل المالي بجمع كل هذه المعلومات وتحليلها مستعينا بنماذج التقييم الملائمة لمثل هذا التوقيت ومن ثم تقديم التوصيات للشركات المعنية بهذا الخصوص لتمكينها من الحصول على حصة بالأسواق المالية.

وتابعت أن الجامعة تحرص على إقامة الورش التدريبية بهدف ربط التعليم الأكاديمي الذي يتلقاه طلابها بمنظوره التطبيقى الذى يحفز عقولهم على التفكير المنطقى الصحيح، حيث اتاحت المناقشة الجماعية للمشاركين في الورشة الفرصة لطرح العديد من الأفكار المفيدة وتلقى الإجابات المتضمنة لأساليب التقييم العملية التى تعزز مهاراتهم المالية وتساعدهم على ارتياد أسواق العمل عقب التخرج أو استكمال بعضهم دراسته للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA.