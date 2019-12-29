قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة إن النقابة ستقيم بعد غد الثلاثاء احتفالية دينية في الواحدة ظهرا لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء مناسك العمرة في يناير المقبل.



وأشار الزناتى، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة ستستضيف فضيلة الدكتور يسرى عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، وأحد علماء وزارة الأوقاف لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، كما سيتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.



وأضاف أن الأولوية في رحلة العمرة الثانية للنقابة هي للزملاء الذين تقدموا للرحلة الأولى ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم، موضحا أنه فى حالة زيادة أعداد الراغبين فى العمرة سيتم تنظيم رحلة ثالثة.