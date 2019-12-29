لم تخبر "تينا جوميز" عائلتها حينما أخذت طفلها ذي العامين على ظهر سفينة محملة بـ200 مهاجر حالمين بحياة جديدة في إسبانيا، وبعد شهر من غيابها وصل الخبر إلى أسرتها حينما علموا بوفاتها وطفلها على ظهر القارب الذي انقلب في البحر؛ موديا بحياة 64 شخصا.

يقول "إدجار"، شقيق جوميز، لـ"أسوشييتد برس"، إن شقيقته بائعة الملابس كانت متكتمة على الأمر، ولا يعلم أحد كيف أتت بالـ700 دولار لتحجز مقعدها على سفينة الموت، مضيفا أن كل ما كانت تربحه من عملها كان بالكاد يكفيها بعض الطعام لها ولطفلها.

ولا تعد قصة جوميز بالجديدة على الدولة الغرب إفريقية التي دأب سكانها على رحلات خطيرة؛ رغبة في حياة أفضل بأوروبا، بعيدا عن براثن الفقر وبطش الدكتاتور يحيا جامع الذي لم تتوقف موجات الهجرة حتى بعد الإطاحة به عام 2017.

والعجيب أن تعداد سكان جانبيا لا يتعدى الـ2 مليون شخص، ولكن إحصائيات الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 35 ألف شخص من تلك الدولة هاجروا بشكل غير شرعي نحو أوروبا بين عامي 2014 و2018 فقط، مع العلم أن المئات غيرهم لم يصلوا إلى وجهتهم الأوروبية بسلام.

وفي المعتاد، كان الجانبيون يستقلون شاحنات التهريب التي تجلبهم عبر ليبيا باتجاه الساحل؛ ليكملوا رحلتهم، ولكن خطورة الوضع في ليبيا جعلت تحولا في رحلات الهجرة التي أصبحت تبدأ بحريا من السواحل الجانبية نفسها تحت عين وسمع السلطات المحلية.

وعقب رحلة الموت التي راح ضحيتها 64 شخصا من جانبيا، لم تظهر أي آثار لصاحب السفينة المنطلقة من جانبيا، كما عتمت السلطات تماما على القضية رافضة الإفصاح عن سير التحقيقات.

وتمتد الأوجاع في مختلف العائلات الجانبية، إذ لا تستطيع "مارييتو بيري" إخفاء أسفها على شقيقتها "سوفييتو"، طالبة المدرسة الثانوية، التي كان يصفها الجيران بـ"الفتاة الواعدة".

وتقول مارييتو -وعيناها ممتلئتين بالدموع- "كانت أختي كل أملي، والآن لا أستطيع استيعاب ما يحدث لي".

ورغم أنباء السفينة المنكوبة بداية الشهر الحالي، إلا أن هناك سببا يدعو الجانبيين لمواصلة رحلات الموت، إذ خرجت سفينة أخرى من السواحل الجانبية 12 ديسمبر الماضي وعلي متنها 150 شخصا، اعترضهم خفر السواحل الموريتاني وأعادهم.

ومن بين الناجين على الرحلة الثانية، "ندى فاتو"، التي رفضت الإدلاء بمعلومات عن وسطاء التهريب، موضحة أنها قد تفكر بتكرار الرحلة ثانية؛ نظرا لأنها تريد إطعام أطفالها، قائلة: "أي شيء أفعله هنا لن يغطي أبدا تكاليف معيشة أطفالي".