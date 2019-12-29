البنتاجون يعلن استهداف مواقع لكتائب «حزب الله» العراقي في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأحد، استهداف مواقع لكتائب حزب الله الشيعي العراقي في مناطق تابعة في سوريا والعراق.

وجاء في بيان لجونثان هوفمان مساعد وزير الدفاع الأمريكي أنه "ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات تحالف عملية (العزم الصلب)، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة له في العراق وسوريا ستؤدي إلى إضعاف قدرة كتائب حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف.

وأضاف البيان الذي ورد على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع لكتائب حزب الله في العراق واثنين في سوريا، وشملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها الكتائب للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف".

وتضمنت هجمات الكتائب الأخيرة هجوما بأكثر من 30 صاروخا على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وجاء في البيان أن كتائب حزب الله الشيعي على صلة قوية مع قوة فيلق القدس الإيرانية وتلقى مرارًا وتكرارًا مساعدات بمعدات تستخدم للقتل وغيرها من الدعم من إيران التي استخدمتها لمهاجمة قوات التحالف في العراق.

يشار إلى أن تحالف (عملية العزم الصلب) موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لضمان القضاء التام على تنظيم (داعش) الإرهابي وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، وتحترم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف السيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم أن يكون هناك عراق قوي ومستقل، ومع ذلك لن يتم ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفقا للبيان.

وذكر البيان أنه من المهم الإشارة إلى أن هجمات كتائب حزب الله تسببت أيضًا في إصابة العديد من أفراد قوات الأمن الداخلي العراقية، وقد أكد كل من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التزامهما المتبادل بأن تتوقف هذه الهجمات على قوات الأمن العراقية وقوات عملية (العزم الصلب) إلى الأبد.

وأضاف البيان أنه يجب على إيران وقوات كتائب حزب الله التابعة لها وقف هجماتها ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، لمنع أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية.