 منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ترحب بالإفراج عن معتقلين في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ترحب بالإفراج عن معتقلين في شرق أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 7:40 م

رحب الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك اليوم بالإفراج عن المعتقلين المتصلين بالنزاعات وتبادلهم في شرق أوكرانيا.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأحد – من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - أن تبادل مجموعة كبيرة من المحتجزين خلال فترة العطلة هذه أمر مهم للغاية.

وشدد رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي – في البيان - على أن العائلات ستكون قادرة على لم شملها وقضاء بعض الوقت معًا خلال موسم الأعياد.

ودعا لاجاك الأطراف المتنازعة في شرق أوكرانيا إلى الالتزام بوقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه ما زال هناك آمل في أن نرى المزيد من الخطوات الإيجابية صوب حل سلمي للنزاع في عام 2020.


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